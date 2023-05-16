Непроходимая тупость армянского экс-министра, Или кто-то в Армении читал конституцию?

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Минувшая неделя, безусловно, выдалась насыщенной, как в военном, так и политическом плане в регионе.

Начнем с того, что несколько дней назад на армяно-азербайджанской границе произошли боестолкновения, в ходе которых имеются погибшие с обеих сторон. Очередная армянская провокация имела место непосредственно перед переговорами между конфликтующими сторонами на высшем уровне в Брюсселе.

Однозначно можно сказать, что данная встреча, которая будет иметь продолжение в июле на той же европейской площадке, не дала ожидаемых результатов грезящей «независимостью нкр» результата.

Наоборот, армянский премьер Никол Пашинян, вопреки надеждам так называемых реваншистов, вновь озвучил истину, заключающуюся в трех словах: «Карабах — это Азербайджан». Именно так можно охарактеризовать итоги прошедшей 14 мая встречу между премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с участием главы Европейского совета Шарля Мишеля.

Хотя особого прорыва в вопросе подписания мирного соглашения не произошло (впрочем, такового и не ожидалось), тем не менее, приверженность пунктам международного права были соблюдены. А именно, стороны заявили о приверженности Алма-атинской декларации, согласно которой Карабах признается неотъемлемой частью Азербайджана. Это, пожалуй, главный штрих, который достоин внимания.

Однако не менее важным нюансом является и тот факт, что ни во время встречи, ни по ее итогам не прозвучала вожделенной армянской стороной фразы о «самоопределении народа Нагорного Карабаха». В принципе, тезис о том, что никакого «карабахского народа» в природе не существует, был озвучен и ранее, но для внедрения этой истины в армянские умы необходим многократный повтор.

Разумеется, подписание заключения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией не так близко, как того хотелось бы. Тем более, что в соседней стране находятся люди, которые пытаются ввести в заблуждение, как внутреннюю аудиторию, так и оказать влияние на международное сообщество. Впрочем, люди, для коих приоритетами являются не проармянские интересы, а соблюдение и исполнение норм международного права, не поддаются ложным аргументам армянских фальсификаторов. А таких лиц в соседней стране немало, одним из которых является экс-министр юстиции Армении Геворк Даниелян.

«В силу Конституции (имеется в виду конституция Армении – ред.) какой-либо международный договор о признании Арменией Нагорного Карабаха частью какого-либо государства изначально недействителен». Об этом так называемый юрист написал на своей странице в Facebook.

«Ни у кого нет полномочий трактовать за карабахцев итоги уже проведенного референдума о самоопределении, нет полномочий даже решать, могут карабахцы инициировать новый референдум или нет. Могут лишь гарантировать безопасность карабахцев и уважение права на самоопределение, но не могут отменить законные процессы. Состоявшийся 10 декабря 1991 года референдум полностью соответствовал требованиям действовавшего на тот момент законодательства, а дальнейшие законодательные манипуляции к данному правовому процессу уже не применимы», – написал также Даниелян.

Давайте по пунктам разберем бред то ли экс-министра юстиции, то ли сапожника, мозги которого пригодны лишь для того, чтобы латать башмаки.

Итак, Даниелян в качестве аргумента своей правоты (естественно, правоты всего армянского народа) приводит пункт конституции. Но дело в том, что согласно армянской конституции Нагорный Карабах был «воссоединен» с Арменией. Так называемый пресловутый «миацум». Это положение закреплено и в Конституции Армении 1995 года.

В таком случае возникает вполне резонный вопрос: о каком «самоопределении» с прицелом на «независимость» Карабаха может идти речь, если данный регион 28 лет назад был «миацумирован»?

Армянам все же стоит определиться, чего же они хотят. «Независимого Карабаха» (в этом случае придется менять конституцию), или плясать от конституции 1995 года? Ведь «независимость нкр» противоречит конституции Армении, где Карабах уже является частью страны. А если по армянскому мировоззрению Карабах все же «миацумирован», то вполне логично, что Пашинян как-то уполномочен что-то и где-то трактовать.

Хотя, в своих грезах армянская сторона может объявить и Москву, или Вашингтон столицей «древней Армении». Мечтать не вредно. А Даниеляну, который аж 3 года занимал должность министра юстиции (2007-2010), лучше заняться своими прямыми обязанностями. То есть, молчать, и не говорить глупости.

Кстати, вы знаете, за что был уволен Даниелян? За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Но это говоря дипломатичным языком, а если проще: за глупость и дилетантство. Тогдашним армянским властям понадобилось три года, чтобы распознать в Геворке поразительную тупость. Мы же это «достоинство» юриста выявили в течение часа…

Фарид Теймурханлы