Президент ЮАР заявил, что Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с российским президентом Владимиром Путиным, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским, они согласились принять миссию африканских лидеров по мирной инициативе.

По словам главы ЮАР, ряд африканских лидеров выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению войны в Украине.

«Я представил инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Оба лидера, с которыми я имел возможность поговорить — президент Путин и… Зеленский — согласились, что они готовы принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве», — заявил Рамафоса на пресс-конференции с премьером Сингапура.