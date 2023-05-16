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Казахстан сообщил о переговорах по поставкам российского газа в Китай

satkaliev

Россия и Казахстан ведут переговоры по поводу строительства газопровода для транзитных поставок газа в Китай, предварительно определен маршрут прокладки трубы. Об этом рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В настоящее время обговариваются условия строительства, отметил глава Минэнерго в общении с журналистами, назвать возможные сроки завершения дискуссии он отказался. Также Саткалиев подтвердил переговоры по поводу транзита российского газа в Узбекистан, причем указал, что проходят они в достаточно конструктивном ключе.

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