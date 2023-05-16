В ЕС сожалеют о решении грузинских властей возобновить авиасообщение с Россией

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ЕС сожалеет, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение с Россией, это вызывает опасения за европейский путь Грузии, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.

«Мы приняли к сведению соответствующие решения, мы сожалеем о решении Грузии возобновить полеты в и из России после решения РФ снять запрет на авиаперелеты… ЕС и ряд партнеров ввели санкции против российского авиасектора, мы не разрешаем полеты в, из и над Россией. Это последнее решение грузинских властей вызывает опасения за европейский путь Грузии», — сказал он.