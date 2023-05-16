Зафиксировано рекордное число женщин-депутатов в турецком парламенте

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Число женщин-депутатов в турецком парламенте 28-го созыва станет рекордным за всю историю Республики.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно предварительным результатам выборов 14 мая в Турции, 121 из 600 кандидатов, прошедших в высший законодательный орган нового созыва, составляют женщины.

Тем самым число женщин в турецком парламенте вырос до 20,1%, тогда как как в парламенте предыдущего созыва этот показатель составлял 17,1%.

Наибольшее количество женщин-депутатов вошло в парламент от Партии «Зеленых». Далее следуют Партия справедливости и развития (AK Parti), Республиканская народная партии, партия İYİ и Партия националистического движения.

Так, от Партии Справедливости и развития в новом составе парламента будет заседать 50 женщин, от CHP и Партии «Зеленых» — по 30, Партии İYİ — 6, Партии националистического движения — 4, Рабочей партии Турции — одна.

50 из 267 новых депутатов во фракции Партии справедливости и развития — женщины. Таким образом, доля женщин-депутатов от правящей партии выросла до 18,7%, тогда как в парламенте 27-го созыва показатель составлял 17,9%.

Из 61 депутата от Партии «Зеленых» в парламенте представлено 30 женщин (49%), что является самым высоким показателем по сравнению с другими партиями.

Из 169 депутатов от Республиканской народной партии в парламенте нового созыва представлено 30 женщин или 17%. Тогда как на долю женщин в парламенте 27-го созыва приходилось 12,2%.

При этом уровень представленности женщин от Партии националистического движения сократился с 10% до 8%. В новом составе парламента представлены только четыре женщины из 50 депутатов от этой политической силы.

Данный показатель по Партии İYİ вырос с 6,9% до 13,7%. В новом составе парламента представлены шесть женщин из 44 депутатов.

В парламенте 28-го созыва в парламенте не будут представлены женщины от 31 из 81 провинции.

Доля женщин-депутатов в турецком парламенте начала расти с 2007 года (550 женщин), когда показатель составлял 9,1%, в 2011 году — 14,3%, в 2015 году (7 июня) — 17,6%, в 2015 году (1 ноября) — 14,7%, а в парламенте 27-го созыва, где число депутатских мандатов возросло до 600, до 17,1%.