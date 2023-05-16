Убийца жены шехида предстал перед судом

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Обвиняемый в убийстве жены своего брата-шехида Талех Гурбанов предстал перед судом.

В представлении, направленном в Хызынский районный суд, содержалась просьба об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, передает АПА.

Суд удовлетворил представление следственного органа.

В отношении Талеха Гурбанова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Убитая Ляман Гурбанова была женой капитана Салеха Гурбанова, погибшего при отражении армянской военной провокации в сентябре 2022 года.

Талех Гурбанов, обвиняемый в убийстве, является братом шехида.

Убийство произошло 13 мая около 18:00 в частном доме в поселке Гилязи Хызынского района.