Убийца жены шехида предстал перед судом

Обвиняемый в убийстве жены своего брата-шехида Талех Гурбанов предстал перед судом.
В представлении, направленном в Хызынский районный суд, содержалась просьба об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде ареста, передает АПА.
Суд удовлетворил представление следственного органа.
В отношении Талеха Гурбанова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.
Убитая Ляман Гурбанова была женой капитана Салеха Гурбанова, погибшего при отражении армянской военной провокации в сентябре 2022 года.
Талех Гурбанов, обвиняемый в убийстве, является братом шехида.
Убийство произошло 13 мая около 18:00 в частном доме в поселке Гилязи Хызынского района.