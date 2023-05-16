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Главное Общество

В Баку будет облачно

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17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако есть вероятность, что днем в некоторых местах пойдет дождь.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, южный ветер в дневное время сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью 9-13°, днем 15-20° тепла. Атмосферное давление 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, начиная с полудня, в некоторых местах ожидаются периодические осадки. В отдельных местах вероятны ливни, грозы, выпадение града. В некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 10-14°, днем 18-23°, ночью в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла.

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