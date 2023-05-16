В WhatsApp появится новая функция для защиты переписок

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В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволит повысить уровень конфиденциальности сообщений пользователей. Она получила название «Закрытие чата», об этом говорится в официальном блоге сервиса.

После «закрытия» того или иного чата он будет перенесен в отдельную папку. Чтобы впоследствии открыть чат и ознакомиться с перепиской, необходимо будет ввести пароль от смартфона или использовать вход по биометрическим данным, например по отпечатку пальца. Кроме того, уведомления из этого чата не будут демонстрироваться на главном экране.

«Мы думаем, что эта функция будет полезна в ситуациях, когда вы по какой-то причине передаете свой телефон близкому или любому другому человеку, и именно в этот момент вам приходит очень личное сообщение», — сообщили создатели мессенджера.

Кроме того, была анонсирована новая функция, которая позволит закрывать чаты на связанных устройствах, а также создание уникального пароля, который можно будет использовать вместо пароля от телефона.