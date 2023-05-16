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Главное Общество

В Азербайджане депутатам подняли зарплату

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Повышена зарплата депутатов Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Это нашло отражение в вопросе о внесении изменений в Закон Нахчыванской Автономной Республики «О статусе депутата Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики», включенном в повестку десятой сессии Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики 6-го созыва, сообщает АПА.

Ранее депутатам выплачивалось 25 процентов текущих расходов без учета налогов, но эти расходы уже отменены, а заработная плата депутатов с учетом налогов установлена в размере 950 манатов. До этого зарплата депутатов составляла 750 манатов.

 

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