После претензий Грузии российская авиакомпания удалила с сайта Абхазию и Южную Осетию

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На сайте российской авиакомпании «Азимут», которая планирует начать прямые рейсы между Россией и Грузией, Абхазия и Южная Осетия были указаны в качестве отдельных стран. В частности, выбрать оккупированные регионы Грузии желающие могли при регистрации на сайте авиаперевозчика.

Грузинские пользователи соцсетей посчитали, что российская компания нарушает грузинский закон «Об оккупированных территориях». Глава НПО «Защитники демократии» Георгий Мшвениерадзе обратился к правительству Грузии: «Вы проверили и выдали разрешение компании, у которой на сайте Абхазия и Южная Осетия указаны в качестве отдельных государств?».

Спустя примерно два часа Мшвениерадзе опубликовал новый пост, сообщив, что «Азимут» удалил Абхазию и Южную Осетию из списка стран, указанных на сайте при регистрации.