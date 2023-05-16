Вопрос запуска Зангезурского коридора продвинулся

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Итоги брюссельских переговоров Ильхама Алиева, Шарля Мишеля и Никола Пашиняна, судя по всему, обозначили сдвиг, который с полным правом можно назвать сенсационным.

«Касательно вопроса коммуникаций, стороны добились явного прогресса в обсуждениях, направленных на разблокирование транспортных и восстановление экономических связей в регионе. Стороны сблизили свои позиции в этом вопросе, особенно по возобновлению железнодорожного сообщения с Нахчываном», — заявил на брифинге Шарль Мишель на брифинге в воскресенье по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Также речь идет о возможности железнодорожного сообщения через Нахчыван. Как отметил Мишель, «сейчас лидеры поручили своим командам доработать соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работах с конкретным графиком», — подчеркнув, что стороны договорились заручиться поддержкой Всемирной таможенной организации.

Напомним: до последнего времени в Армении не желали и слышать ни о каком Зангезурском коридоре. За два с половиной года после подписания Трехстороннего соглашения Армения не удосужилась даже передать Азербайджану координаты точек «входа—выхода» на свою территорию транспортных коммуникаций, связывающих основную территорию Азербайджана и НАР. Но теперь вопрос продвинулся, и не в форме очередных деклараций о намерениях — речь о конкретном графике.

Без сомнения, на Ереван нешуточным образом давит логистическая конкретика. Основной торговый и политический партнёр Армении сегодня — это Россия, на втором месте Иран. При этом железнодорожного сообщения ни с одной из этих стран у Армении нет. Железная дорога через Грузию в Россию заблокирована из-за оккупации Абхазии. Альтернативный путь, который с успехом использует сама Грузия, проходит через Азербайджан. Но для Армении он закрыт. Железнодорожное сообщение с Ираном идет через Нахчыван. И для Армении тоже закрыт. Получить же открытие этих коммуникаций без открытия Зангезурского коридора Армении вряд ли стоит надеяться.

Но, возможно, куда большую роль сыграл возросший интерес Европы к Срединному коридору. Строго говоря, Зангезурский коридор не является здесь безальтернативным вариантом. Уже построена и действует железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс. Но две дороги всегда лучше, чем одна.

И тем более изрядную пищу для размышлений дает упоминание в этом контексте Всемирной таможенной организации. Согласно Трехстороннему заявлению, Зангезурский коридор должны были контролировать российские пограничники. Каким должен был быть режим при провозе армянских грузов через территорию Азербайджана, не уточнялось.

Теперь же стороны выразили готовность сотрудничать с Всемирной таможенной организацией, и эти новые реалии подрывают российскую монополию в вопросе Зангезурского коридора. Причем появилось это новшество как раз в то время, когда в Москве всячески подчеркивают, что основой для нормализации отношений Баку и Еревана должны быть именно трехсторонние договоренности,

Но вся проблема в том, что в рамках выполнения этих самых трехсторонних договоренностей РФ держала под контролем «Лачинский коридор», но не сделала ровным счетом ничего для открытия Зангезурского. А коммуникации между основной территорией Азербайджана и НАР с дальнейшим выходом на Турцию и страны Европы Азербайджану нужны. И в Баку не станут отказываться от перспективных форматов решения этого вопроса ради сохранения престижа российской дипломатии. Тем более о престиже Москвы не станут думать в Евросоюзе. А у Армении остается все меньше возможностей отказываться от выполнения взятых на себя обязательств.

А.Шакур