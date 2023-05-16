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СГБ разоблачила лиц, причастных к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении (видео)

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Служба государственной безопасности (СГБ) разоблачила лиц, причастных к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении.

В результате принятых мер был задержан и привлечен в уголовной ответственности в Азербайджане скрывавшийся в третьей стране Ахмедов Рашад Ахмед оглу 1980 года рождения, подозреваемый в госизмене и планировании терактов в Азербайджане по указанию спецслужб Армении.

Установлено, что Рашад Ахмедов за деньги выполнял задачи, поставленные спецслужбами указанной страны, в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджана.

Рашад Ахмедов вместе с Амировым Ровшаном Муса оглу 1991 года рождения и другими лицами записали видеоматериалы, призывающие к вражде на этнической и религиозной почве и нарушению территориальной целостности Азербайджана.

Эти видеоматериалы были размещены на созданных армянскими спецслужбами каналах «Youtube», работающих на азербайджанском языке, и в других подконтрольных им социальных сетях. Рашад Ахмедов по поручению спецслужб Армении организовал распространение среди граждан Азербайджана в целях этнического сепаратизма 200 поддельных карт Азербайджана, специально составленных заведующим кафедрой Ереванского государственного университета Гарником Асатряном и другими лицами.

Кроме того, Рашад Ахмедов в целях демонстрации намерения граждан Азербайджана совершать беспорядки якобы на этнической и религиозной почве выполнял и другие поручения, связанные с планированием действий, сопровождающихся взрывами, пожарами и других общественно опасными последствиями на территории Азербайджана, выявлением лиц, согласных на совершение террористических актов, привлечение их к совместной преступной деятельности, подготовкой террористических действий и провокаций.

Ахмедов Рашад Ахмед оглу привлечен к уголовной ответственности по статьям 274-й (Государственная измена), 28-й, 214.1-й (подготовка к терроризму) и 281.3-й (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей), Амиров Ровшан Муса оглу — 274-й (государственная измена) и 281.3-й (публичные призывы к антигосударственной деятельности по поручению иностранных организаций и их представителей) УК АР и в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается расследование.

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