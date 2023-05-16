Эксперт: Украина способна вдребезги разнести Крымский мост британскими ракетами

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Военный эксперт Олег Жданов высказал свое мнение о способности Украины уничтожить Крымский мост.

Украина вполне способна британскими ракетами Storm Shadow подорвать Крымский мост. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью изданию «24 Канал».

«460 килограммов весит головная часть британской ракеты. То есть, если брать в чистом весе, то следует брать 400 килограммов в этой «голове». Она разнесет Крымский мост просто вдребезги. Так что, это вполне хорошая ракета для того, чтобы уничтожить Крымский мост. Потому и возникла подобная истерика в российском медиа-пространстве по поводу предоставления Украине этих ракет. Даже если Украине передадут всего несколько штук – ничего страшного. Главная их задача – добраться до Крымского моста. И даже, если всего несколько ракет передадут – главное, чтобы ими ударили по Крымскому мосту», — отметил эксперт.