США убеждены в расширении военного партнерства между Россией и Ираном

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Соединенные Штаты видят больше признаков того, что Россия и Иран расширяют беспрецедентное военное партнерство, которое помогает Москве продолжить войну в Украине, а также создает угрозу соседям Ирана.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Кирби, которого цитирует Reuters.

По его словам, в рамках сотрудничества Иран предоставляет России ударные беспилотники: с августа прошлого года не менее 400 единиц.

«Эти развивающиеся отношения позволяют России убивать больше людей в Украине, а Ирану — накапливать свою военную технику и представлять большую угрозу для своих соседей», — сказал Кирби журналистам.

По его словам, беспилотные летательные аппараты — основная военная помощь, которую Иран предоставляет России. Кремль при этом предпочитает покупать передовые типы БПЛА.

Кирби добавил, что в скором времени Соединенные Штаты объявят о дополнительных фактах расширения военного сотрудничества между Россией и Ираном.