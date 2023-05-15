Бен Уоллес допустил применение Россией химоружия

Россия может применить химическое оружие, если контрнаступление Украины будет успешным и Киеву удастся вернуть свои территории. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 15 мая, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, сообщает «Русская служба BBC».
На вопрос, беспокоит ли его вероятность того, что успехи Украины могут побудить президента РФ Владимира Путина применить неконвенциональные виды вооружений, Уоллес ответил утвердительно.
Власти Великобритании и международное сообщество с большой настороженностью смотрят в будущее и не исключают такого сценария, подчеркнул министр.
«Мы всегда должны быть бдительными в отношении поведения российских военных и президента Путина», – сказал Уоллес.