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Бен Уоллес допустил применение Россией химоружия

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Россия может применить химическое оружие, если контрнаступление Украины будет успешным и Киеву удастся вернуть свои территории. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 15 мая, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, сообщает «Русская служба BBC».

На вопрос, беспокоит ли его вероятность того, что успехи Украины могут побудить президента РФ Владимира Путина применить неконвенциональные виды вооружений, Уоллес ответил утвердительно.

Власти Великобритании и международное сообщество с большой настороженностью смотрят в будущее и не исключают такого сценария, подчеркнул министр.

«Мы всегда должны быть бдительными в отношении поведения российских военных и президента Путина», – сказал Уоллес.

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