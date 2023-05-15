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В Италии считают Азербайджан важным стратегическим партнером

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15 мая заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов встретился с делегацией в составе председателя Постоянного комитета по политике Европейского Союза Сената Италии, сенатора Джулио Терци, председателя итальяно-азербайджанской межпарламентской группы дружбы в парламенте Италии, сенатора Марко Скурия, члена Постоянного комитета по международным отношениям Палаты депутатов Италии, депутата Этторе Росато, которые находятся в Азербайджане для участия в специальной сессии Милли Меджлиса, посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Согласно информации МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о многоплановом стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Италией и мерах, реализуемых в направлении его укрепления, а также о повестке дня широкого сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Было отмечено значение межпарламентского сотрудничества в выводе отношений двух стран на нынешний высокий уровень, и значение обмена визитами в этой связи.

Заместитель министра Халаф Халафов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по установлению прочного мира в регионе в постконфликтный период, масштабных работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях.

Итальянские парламентарии заявили, что Азербайджан является важным стратегическим партнером Италии, ведущей страной в регионе, и что усилия Азербайджана по установлению мира в регионе заслуживают похвалы.

На встрече также состоялся обмен мнениями о роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, реализации международных транспортных проектов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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