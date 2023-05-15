МИД: Не надо мешать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянами

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ о мнениях, высказанных послом Европейского союза в Армении Андреа Викторин. Его слова приводит официальный сайт МИД Азербайджана.

— Посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции, ссылаясь на заявление президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, заявила, что «должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения «Нагорного Карабаха» и с этой целью должен быть создан «международный механизм». Хотели бы узнать, как вы относитесь к этому мнению?

— Позиция нашей страны в этом вопросе всем известна. Эти мнения посла Европейского Союза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана в нарушение норм и принципов международного права, неприемлемы.

Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и другие этнические меньшинства, проживающие в Азербайджане, права и безопасность армянских жителей будут обеспечены в рамках законодательства нашей страны.

Не нужно создавать помехи усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями в указанном направлении, необходимо положить конец предвзятым мнениям против территориальной целостности и суверенности.