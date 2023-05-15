Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Политика

МИД: Не надо мешать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянами

mid aze3 1

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на вопрос местных СМИ о мнениях, высказанных послом Европейского союза в Армении Андреа Викторин. Его слова приводит официальный сайт МИД Азербайджана.

— Посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции, ссылаясь на заявление президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, заявила, что «должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения «Нагорного Карабаха» и с этой целью должен быть создан «международный механизм». Хотели бы узнать, как вы относитесь к этому мнению?

— Позиция нашей страны в этом вопросе всем известна. Эти мнения посла Европейского Союза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана в нарушение норм и принципов международного права, неприемлемы.

Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и другие этнические меньшинства, проживающие в Азербайджане, права и безопасность армянских жителей будут обеспечены в рамках законодательства нашей страны.

Не нужно создавать помехи усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями в указанном направлении, необходимо положить конец предвзятым мнениям против территориальной целостности и суверенности.

Теги:
Из этой рубрики
itali azerbaijan
Политика

В Италии считают Азербайджан важным стратегическим партнером

2023/05/15, 23:14
mid aze3 1
Политика

МИД: Не надо мешать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянами

2023/05/15, 22:34
pashin6 2
Политика

Пашинян: У Еревана почти нет отношений с Анкарой и Баку, и это надо изменить

2023/05/15, 21:52
gersog
Политика

Президент Израиля в ближайшее время посетит Баку

2023/05/15, 21:02
aliev alxanafi
Политика

Ханафи Али аль-Гебали: Благодаря Гейдару Алиеву страна преодолела все испытания (видео)

2023/05/15, 20:10
bayramov borel
Политика

Байрамов провел переговоры с Боррелем: что известно (обновлено, фото)

2023/05/15, 19:56
pashin1 3
Политика

Ереван не намерен нарушать антироссийские санкции, заявил Пашинян

2023/05/15, 18:58
aliev narbaeva
Политика

Нарбаева: Президент Азербайджана выполнил завет отца (видео)

2023/05/15, 18:45
Screenshot 1 11
Политика

Посол Франции посетила памятник жертвам армянского террора в Гяндже

2023/05/15, 17:25