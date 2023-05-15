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Пашинян: У Еревана почти нет отношений с Анкарой и Баку, и это надо изменить

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что главной целью внешней политики Армении должно быть установление нормальных отношений со всеми соседями. Об этом Пашинян сказал в интервью чешскому изданию «Respekt», отвечая на вопрос о том, какие уроки извлекла Армения за последние 15 месяцев.

«Из-за нашей сложной истории мы научились не иметь нормальных отношений с некоторыми из наших соседей. Изменение этой ситуации является жизненно важным для нашей страны. Это кажется очень просто, но его реализация связана с десятками проблем: есть некоторые психологические и практические проблемы. Такой месседж армянскому обществу нелегко переварить», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что недавно говорил в Национальном Собрании об установлении дипломатических отношений с соседями Армении, а оппозиционер возразил, заявив, что премьер-министр говорит так, как будто соседом Армении является Швеция. «Я ответил, что было бы хорошо, если бы мы изучили историю Скандинавии и Европы. Если мы думаем, что Скандинавия всегда была такой мирной, как сейчас, мы ошибаемся. Да, между нами и Скандинавией много различий, но я думаю, что суть ясна: историю делают люди», — подчеркнул Никол Пашинян и добавил, что Армения имеет хорошие отношения с Грузией и Ираном и должна продолжать улучшать эти отношения. По его словам, сейчас у Армении почти нет отношений с Турцией и Азербайджаном, и это нужно изменить.

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