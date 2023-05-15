Эрдоган уверен в своей убедительной победе во втором туре выборов

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что уверен в своей победе во втором туре выборов с еще большим процентом голосов. Об этом он написал в соцсети «Твиттер».

«Мы наберем еще больше процентов голосов избирателей 28 мая в сравнении с 14 мая, одержав победу. Надеюсь, она будет исторической», — заявил Эрдоган.

По его словам, турецкий народ выразил свою волю, несмотря на усилия политтехнологов Запада и попытки Фетхуллаха Гюлена (проживающий в США проповедник, лидер организации FETÖ, признанной в Турции террористической) повлиять на выборы.