Самая неотложная задача — обеспечить победу Украины, считает Столтенберг

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Самой важной задачей для Североатлантического альянса является обеспечение победы Украины в войне с Россией.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит CNN.

«Самая неотложная задача сейчас — обеспечить победу Украины, чтобы российский лидер Владимир Путин не выиграл эту войну», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что задача НАТО состоит в том, чтобы поддержать Украину, как это делают уже более года союзники Альянса, а также не допустить эскалацию этой войны за пределы Украины.

Столтенберг добавил, что важным аспектом является необходимость вооружения Украины для защиты от российской агрессии сейчас и в будущем.

«Мы не знаем, чем закончится эта война, но мы знаем, что когда она закончится, очень важно, чтобы мы смогли предотвратить повторение истории», — добавил он.

Генсек НАТО сказал, что ожидает, что Украина присоединится к альянсу, когда война закончится.