Ханафи Али аль-Гебали: Благодаря Гейдару Алиеву страна преодолела все испытания (видео)

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15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет Ханафи Али аль-Гебали.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность председателю Палаты представителей парламента Египта за участие в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Подчеркнув, что великий лидер являлся личностью, сыгравшей исключительную роль в государственном строительстве в Азербайджане, глава государства также отметил большие заслуги общенационального лидера в развитии азербайджано-египетских связей, отмечает «Азертадж».

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Азербайджан, сказал, что этот визит придал серьезный импульс развитию двухсторонних связей, подчеркнул, что в ходе визита были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Египтом в различных направлениях, в том числе в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной сферах, в области здравоохранения и др.

Глава государства просил передать его приветствия президенту Египта.

Отметив, что делегация чувствует себя в Азербайджане как в своей стране, гость сказал, что между Азербайджаном и Египтом существуют очень тесные братские отношения. «Азербайджан – дружественная нам страна, наша дружба имеет большую историю», — сказал Ханафи Али аль-Гебали, подчеркнув, что в Египте всегда отдают дань памяти великого лидера. Он отметил, что в очень сложные для Азербайджана времена именно благодаря руководству Гейдара Алиева страна, успешно преодолев все испытания, ступила на путь развития, и президент Ильхам Алиев успешно продолжает эту политику.

Было подчеркнуто, что наши страны успешно сотрудничают также в рамках международных организаций, в этом контексте с удовлетворением было отмечено участие главы нашего государства в Саммите Лиги арабских государств.

Гость передал поздравления в связи с успешной деятельностью Азербайджана в Движении неприсоединения, подчеркнул, что именно в период председательства нашей страны возросли роль и авторитет Движения неприсоединения в мире.

Председатель Палаты представителей парламента Арабской Республики Египет вручил главе государства памятный подарок.

