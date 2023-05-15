Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мнения

Рустамзаде: Дроны-камикадзе – это новая угроза

droni kamikadze

Беспилотники-камикадзе стали новой серьезной угрозой в военных действиях России против Украины. Об этом в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман заявил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Против дронов-камикадзе не эффективна ни одна ПВО в мире, как против крылатых ракет, как против, скажем, аэродинамических целей: самолетов, вертолетов… Дроны-камикадзе – это новая угроза. Почему проблемы? Они из композитных материалов, они маленькие. Они практически не видны на экране радаров», – сказал он.

Именно поэтому, по словам эксперта, в Московской области неоднократно находили обломки дронов, при том, что российскую противовоздушную оборону нельзя назвать слабой.

«Вы знаете, в Европе вообще ПВО нет. Два-три Patriot где-то – и все. Если вы думаете, что в Европе есть такое сильное ПВО, – нет. А западная военная школа вообще как бы подразумевает, что они все истребителями будут прикрывать. И системы ПВО однозначно в Советском Союзе, а позднее в Российской Федерации до определенного момента [лидировали]… Когда [появились] Patriot -2, Patriot -3 – тогда уже Америка господство советских и российских систем ПВО сломала. А позднее уже и европейцы подключились. До этого Россия и СССР лидировали в системах ПВО. Но однозначно война, потери – конечно, целостность системы ПВО нарушена», – сказал он.

Теги:
Из этой рубрики
droni kamikadze
Мнения

Рустамзаде: Дроны-камикадзе – это новая угроза

2023/05/15, 23:49
fake
Мнения

Армянская ложь в действии

2023/05/15, 17:45
Screenshot 157
Мнения

Жирайр Липаритян: «Если Ереван сейчас не подпишет мирный договор с Азербайджаном, то …»

2023/05/12, 12:28
Мнения

Эльхан Шахиноглу: «ЕС или США не будут давать Пашиняну никаких гарантий»

2023/05/12, 11:20
Musabekov
Мнения

Мусабеков об эскалации на границе: Маневры Пашиняна вряд ли вызовут позитивную реакцию у Госдепа США

2023/05/12, 10:33
baxmut
Мнения

ISW: Российские войска больше не способны окружить Бахмут

2023/05/12, 09:34
Azerbaijani soldiers have advanced several kilometers into the Republic of Armenia Photo Arman Tatoyan
Мнения

Имейте, соседи, свою голову и не доверяйте чужой

2023/05/11, 16:54
Screenshot 206
Мнения

Политолог Мамедов: Не в интересах Москвы какой-либо мирный процесс между Баку и Ереваном

2023/05/11, 11:23
Screenshot 152 1
Мнения

«Хуже не было. Навредить уже сложно». Егор Куроптев о решении Путина отменить визы для граждан Грузии

2023/05/11, 11:10