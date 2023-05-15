Рустамзаде: Дроны-камикадзе – это новая угроза

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Беспилотники-камикадзе стали новой серьезной угрозой в военных действиях России против Украины. Об этом в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман заявил азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Против дронов-камикадзе не эффективна ни одна ПВО в мире, как против крылатых ракет, как против, скажем, аэродинамических целей: самолетов, вертолетов… Дроны-камикадзе – это новая угроза. Почему проблемы? Они из композитных материалов, они маленькие. Они практически не видны на экране радаров», – сказал он.

Именно поэтому, по словам эксперта, в Московской области неоднократно находили обломки дронов, при том, что российскую противовоздушную оборону нельзя назвать слабой.

«Вы знаете, в Европе вообще ПВО нет. Два-три Patriot где-то – и все. Если вы думаете, что в Европе есть такое сильное ПВО, – нет. А западная военная школа вообще как бы подразумевает, что они все истребителями будут прикрывать. И системы ПВО однозначно в Советском Союзе, а позднее в Российской Федерации до определенного момента [лидировали]… Когда [появились] Patriot -2, Patriot -3 – тогда уже Америка господство советских и российских систем ПВО сломала. А позднее уже и европейцы подключились. До этого Россия и СССР лидировали в системах ПВО. Но однозначно война, потери – конечно, целостность системы ПВО нарушена», – сказал он.