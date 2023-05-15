Нарбаева: Президент Азербайджана выполнил завет отца (видео)

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15 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилю Нарбаеву.

Президент Ильхам Алиев, высоко оценив участие делегации во главе с Танзилей Нарбаевой в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, выразил признательность за уважение к памяти великого лидера. Глава государства сказал, что открытие в ходе его визита в Узбекистан вместе с президентом Шавкатом Мирзиёевым памятника великому лидеру и парка, носящего его имя, также является свидетельством этого уважения. Напомнив о том, что общенациональный лидер уделял большое внимание связям с дружественным и братским Узбекистаном и узбекским народом, президент Азербайджана с удовлетворением подчеркнул, что эта политика и сегодня продолжается во всех направлениях. Президент Ильхам Алиев отметил, что дружеские отношения с главой государства Узбекистана служат расширению двусторонних связей, и подчеркнул значение взаимных визитов в этом деле, сообщает «Азертадж».

Глава государства с удовлетворением сообщил, что, находясь недавно в Физули, ознакомился со строительством школы, которая возводится там в качестве подарка президента Узбекистана от имени узбекского народа.

Президент Ильхам Алиев также отметил значение визита Танзили Нарбаевой в нашу страну с точки зрения развития связей.

Прежде всего передав главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Танзиля Нарбаева подчеркнула, что президент Узбекистана высоко ценит основанные на стратегическом партнерстве дружеские связи с Азербайджаном и питает к президенту Азербайджана братское отношение.

Президент Азербайджана выразил признательность за приветствия и добрые слова и просил передать его приветствия Шавкату Мирзиёеву.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что под руководством Шавката Мирзиёева в Узбекистане проводятся успешные реформы, передал поздравления по случаю недавно проведенного референдума.

В свою очередь Танзиля Нарбаева подчеркнула, что под руководством двух глав государств в Азербайджане и Узбекистане достигнуты успехи во всех сферах.

Выразив удовлетворение участием в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера, председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана отметила особую роль великого лидера в налаживании дружественных отношений между нашими странами. Она подчеркнула, что в Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера, и мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения гениальной личности продолжаются.

Гостья сказала, что, освободив азербайджанские земли от оккупации, президент Азербайджана выполнил завет отца и, как герой азербайджанского народа, осуществил историческую миссию.

Она также особо отметила успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и подчеркнула, что под руководством нашей страны авторитет Движения растет, ведется значительная работа, направленная на его институционализацию.

Подчеркнув особое значение двустороннего сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах, Танзиля Нарбаева коснулась в этой связи значения награждения президентом Азербайджана деятелей культуры Узбекистана, а президентом Узбекистана – деятелей культуры Азербайджана. Она отметила, что это воодушевило и вдохновило работников культуры.

Гостья также выразила признательность за постоянное внимание, которое проявляется к делегациям, совершающим визиты из Узбекистана в Азербайджан.

В ходе беседы были особо отмечены общие исторические корни, культурная и языковая общность наших народов.

На встрече говорилось о наличии конкретных проектов в области машиностроения, сельского хозяйства, текстильной промышленности, энергетики, инвестирования, других сферах, а также существовании совместного Фонда. Эти проекты постоянно находятся в центре внимания обоих президентов.

Было подчеркнуто успешное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, Организации тюркских государств, отмечено значение сотрудничества в молодежной сфере, проведения форумов, объединяющих молодежь Азербайджана и Узбекистана.

