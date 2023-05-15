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Главное Общество

Азербайджан будет производить препарат для лечения онкобольных

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Заместители исполнительного директора Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) Араз Насыров, Анар Исрафилов, руководитель департамента лекарственных средств и медикаментов TƏBIB Эльмин Гулиев посетили фармацевтический завод «R-Pharm».

Во время визита сотрудники TƏBIB ознакомились всеми этапами технологического процесса производства.

Подавляющее большинство операций на заводе осуществляется с помощью автоматизированных производственных систем. В процессе производства качество продукции контролируется на каждом этапе, что позволяет свести к минимуму человеческий фактор и обеспечить гарантию качества выпускаемых лекарственных средств.

Производственная мощность завода «R-Pharm» составляет более 250 млн. препаратов в год. Здесь планируется производство лекарственных средств для лечения ряда социально значимых заболеваний: онкологических, кардиологических, эндокринологических, гематологических и т.д.

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