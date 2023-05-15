Армянская ложь в действии

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Армянские политики и пропагандисты привыкли оперировать полуправдой, которая в приближении оказываются наглой ложью. Ограничусь несколькими примерами. Так армяне утверждают, что Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджанской ССР в полном соответствии с существовавшим на то время законодательством СССР. Но кроме самих армян их версию не подтверждают, ни одно государство, ни одна международная организация, никто из авторитетных в мире юристов. Отмечу, что одним из последних актов Конституционного Суда СССР было аннулирование итогов незаконного «референдума», проведенного сепаратистами о независимости так называемого «НКР».

Второй пример – это лживое оправдание установки памятника «НЕМИЗИС», террористической организации, осуществившей убийство многих турецких и азербайджанских политиков в начале 20-х годов. Мол, армянские «патриоты» всего лишь приводили в исполнение смертные приговоры, вынесенные судом в оккупированном Антантой Стамбуле в отношении организаторов так называемого «геноцида армян». Но при этом обходят молчанием тот факт, что в Тбилиси бандитами из «НЕМИЗИС» были подло убиты бывший премьер-министр АДР Фатали Хан Хойский и заместитель председателя Парламента Гасан-бек Агаев. Тогда же ими был убит в Стамбуле бывший глава МВД АДР Бехбуд хан Джеваншир. Позволительно спросить у армянских лжецов, кто и когда в отношении лидеров АДР выносил какие-либо приговоры суда?

Совсем недавний пример, это голословное утверждение секретаря Совбеза Армении Григоряна в интервью «Новой газете», что Россия не поставила в 2021 году заказанное и оплаченное Ереваном вооружение. На деле же он ведет речь о заказах, сделанных в счет выделенного РФ $300 млн. военного кредита, по условиям которого Армения должна внести аванс в размере 10 процентов от суммы заказа из своих средств. Григорян при этом обходит молчанием, что в ходе 44-дневной войны 2020 года из России без оплаты и даже оформления кредита Армении было поставлено оружие, боеприпасы и военное снаряжение более чем на 1 млрд. долларов. Но не то, что рассчитаться, но даже от обсуждения этого вопроса армяне уклоняются.

Расим Мусабеков

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