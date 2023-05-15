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Байрамов поздравил Чавушоглу

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Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Мевлюта Чавушоглу с тем, что Реджеп Тайип Эрдоган и правящая партия опережают с большинством голосов на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции. Была выражена уверенность в том, что по итогам этих выборов братская Турция станет еще сильнее.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил благодарность за внимание и поздравления.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены текущая ситуация в регионе и последняя информация по мирным переговорам.

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