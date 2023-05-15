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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие сотрудничества со странами СНГ

putin13

Президент России Владимир Путин в понедельник на оперативном совещании с постоянными членами Света безопасности РФ предложил обсудить развитие связей со странами СНГ.

«У нас с бывшими республиками Советского Союза целый набор значимых конкурентных преимуществ, для того чтобы добиваться положительных результатов в развитии по очень многим направлениям, прежде всего в сфере хозяйственной деятельности, экономики. Общие транспортные системы, энергетические системы, отсутствие какого-то языкового барьера — и так далее и тому подобное, многое», — перечислил Путин.

Он предложил обсудить дальнейшее развитие связей: «Давайте поговорим сегодня об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств».

Путин напомнил, что 9 мая лидеры многих стран СНГ посетили Москву и присутствовали на параде Победы. «Это естественно, потому что именно народы Советского Союза одержали победу над нацизмом в Великой Отечественной войне», — подчеркнул президент РФ.

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