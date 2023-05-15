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Турецкий фондовый рынок и лира упали после результатов выборов

turk lira

В первый торговый день после президентских и парламентских выборов в Турции, прошедших в воскресенье, 14 мая, курс турецкой лиры и национальный фондовый рынок снижаются, свидетельствуют данные Стамбульской фондовой биржи.

Индекс BIST 100, учитывающий банные ста крупнейших компаний, которые представлены на площадке, падал на пять процентов в начале торгов, хотя к середине дня падение составляет 2,8 процента. Курс лиры на форексе закрепился на уровне 19,66 лир за доллар (минус 0,5 процента). Месяц назад доллар стоил 19,3 лиры.

Участников торговли по-прежнему отпугивает высокий уровень неопределенности, который сохранился после первого тура президентских выборов.

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