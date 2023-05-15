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Пригожин назвал вбросом статью Washington Post

Prigojin

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал пространный комментарий по поводу материала американской газеты Washington Post, посвященного его предполагаемым переговорам с украинской разведкой.

Основываясь на утечке секретных документов, Washington Post утверждает, что в январе 2023 года Пригожин предложил украинской военной разведке раскрыть позиции российских войск в обмен на то, что ВСУ покинут Бахмут. О каких именно позициях шла речь, не уточняется.

Два украинских чиновника подтвердили журналистам, что Пригожин несколько раз связывался с Главным управлением украинской разведки (ГУР). Один из источников заявил, что Пригожин неоднократно повторял свое предложение относительно Бахмута, но украинские власти не пошли на сотрудничество, так как не доверяли создателю ЧВК.

В пространном аудиокомментарии Пригожин назвал утверждения WP домыслами, а также предположил, что статья появилась, так как «кто-то из журналистов решил похайповать» или некие «товарищи с Рублевки» решили «налить говна». Более подробно суть обвинений он не комментировал.

13 мая Washington Post опубликовала «частичную» расшифровку интервью группы журналистов газеты с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из нее был удален фрагмент, где Зеленский комментировал утверждения о контактах ГУР и Пригожина.

«Это вопрос военной разведки. Вы хотите, чтобы меня осудили за государственную измену? И поэтому очень интересно, если кто-то говорит, что у вас есть документы или если кто-то из нашего правительства рассказывает о деятельности нашей разведки», — сказал он среди прочего. За этим последовала небольшая перепалка.

Киев утверждает, что не ведет никаких переговоров с Москвой. Единственное исключение — переговоры об обмене пленными, которые проводятся под эгидой ГУР.

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