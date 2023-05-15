Посол ЕС в Ереване огорчила армян своим заявлением

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Наблюдатели ЕС не предоставляют отчеты Армении, а также Азербайджану, они передают их в Брюссель. Об этом заявила руководитель делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин.

Она отметила, что, поскольку к миссии присоединились также офицеры Минобороны, армянская сторона «четко фиксирует обстановку».

«У них нет желания появляться там, где происходит что-то, они проводят мониторинг границы и фиксируют то, что видят. Но это не значит, что они могут автоматически оказаться в каком-то пункте, где что-то происходит», – пояснила она.

На вопрос, не должны ли были наблюдатели отправиться на место, где произошла эскалация, посол ответила, что они спустя два дня получили такую возможность.

«Следует учитывать также, что армянская сторона, в первую очередь, несет ответственность за безопасность наблюдателей. Иными словами, может возникнуть ситуация, когда наблюдатели откажутся отправиться в конкретный пункт», – добавила А. Викторин.