Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Мир

Посол ЕС в Ереване огорчила армян своим заявлением

73331

Наблюдатели ЕС не предоставляют отчеты Армении, а также Азербайджану, они передают их в Брюссель. Об этом заявила руководитель делегации Европейского союза в Армении Андреа Викторин.

Она отметила, что, поскольку к миссии присоединились также офицеры Минобороны, армянская сторона «четко фиксирует обстановку».

«У них нет желания появляться там, где происходит что-то, они проводят мониторинг границы и фиксируют то, что видят. Но это не значит, что они могут автоматически оказаться в каком-то пункте, где что-то происходит», – пояснила она.

На вопрос, не должны ли были наблюдатели отправиться на место, где произошла эскалация, посол ответила, что они спустя два дня получили такую возможность.

«Следует учитывать также, что армянская сторона, в первую очередь, несет ответственность за безопасность наблюдателей. Иными словами, может возникнуть ситуация, когда наблюдатели откажутся отправиться в конкретный пункт», – добавила А. Викторин.

Теги:
Из этой рубрики
samolet 1
Мир

Грузия выдала разрешение российской компании на выполнение рейсов

2023/05/15, 17:47
61fe99ae secim stok aa 2036318
Мир

В Турции официально объявили о втором туре президентских выборов

2023/05/15, 16:53
putin13
Мир

Путин обсудил с постоянными членами Совбеза развитие сотрудничества со странами СНГ

2023/05/15, 16:46
Prigojin
Мир

Пригожин назвал вбросом статью Washington Post

2023/05/15, 16:45
73331
Мир

Посол ЕС в Ереване огорчила армян своим заявлением

2023/05/15, 16:17
putin20
Мир

Путин переписал указ о получении гражданства за участие в боевых действиях в Украине

2023/05/15, 15:52
samolet 1
Мир

Грузия ожидает до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией

2023/05/15, 15:45
FrFypolXgAASltQ
Мир

Токаев не будет праздновать свой юбилей

2023/05/15, 15:21
stolten21
Мир

Столтенберг не хочет становиться генсеком НАТО в четвертый раз

2023/05/15, 15:17