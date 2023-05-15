Эрдоган доказал, что он не «диктатор». За что поплатился Кылычдароглу

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Судьбоносные президентские выборы 14 мая в Турции состоялись и их итоги для турецкой оппозиции неутешительные. Отличительная черта этих выборов в том, что оппозиция, которая уже 20 лет как разгромно проигрывает Эрдогану и его ПСР, было то, что на сей раз ее лидеры смогли собрать единую коалицию из 16 партий. Но даже это не смогло обеспечить оппозиционному лидеру победу на выборах.

По итогам выборов 14 мая, Эрдоган набрал 49,04% в то время за Кемаля Кылычдароглу проголосовало 44,96% избирателей. Перевес на 4,25% кому-то может показаться и небольшим, но для Турции при таком напряженной атмосфере – это достаточно большой перевес, и во втором туре Эрдогану понадобится всего лишь 0,76%, чтобы стать президентом. При явке избирателей в 88% исход второго тура во многом будет зависеть от этнического азербайджанца Синана Огнана, который смог набрать 5,25% голосов, и Мухаррема Индже, который снялся с предвыборной гонки за несколько дней. Голосов у этих кандидатов не много, но достаточно для того, чтобы выбрать нового лидера страны.

Как отмечают многие наблюдатели, Синан смог преодолеть самого себя и набрать столько, сколько, возможно, чего и сам не ожидал. Для начала скажем, что Синан Оган — оппозиционер-националист, который отпочковался от националистов, а именно Девлета Бахчели. Если судить по его твитам, можно предположить, что он больше склоняется к оппозиционному блоку, однако проблема в том, что Оган — националист, и сразу же после объявление итогов он заявил: «Мы не поддержим Кылычдароглу, пока он не разорвет союз с курдской партии ДПН».

Словом, ко второму туру финалисты (Эрдоган и Кылычдароглу) идут с двумя «Джокерами» в лице Синана Огана и Мухаррема Индже. Теперь голоса их избирателей будут решающими, и именно вокруг них начнутся торги за место в коалиции, в правительстве, в министерствах и так далее. Поэтому эти две недели будут напряжёнными не только с точки зрения предвыборной кампании, но и политических торгов. Оган и Индже выбыли с гонки, но теперь именно они решают, кому быть президентом, а кому нет.

Отдельно тут следует добавить, что итоги выборов полностью противоречат всем опросам. Поскольку опросы проводятся в агломерациях и мегаполисах, а иногда и в сети, высокий рейтинг Кылычдароглу был обусловлен рядом именно этих обстоятельств, а не реальным положением дел. Во всех опросах он побеждал, но мало кто проводил опросы в глубинке Турции и спрашивал, что там думают на этот счет. Поэтому Эрдоган, который проигрывал по всем опросам, в итоге победил на реальных выборах, что говорит о поддержке действующего курса со стороны турецкого общества.

Три разных Турции

Если внимательно посмотреть на карту голосов, то становится ясно, что Турция поделена на три части. За Кылычдароглу проголосовали, как и ожидалось, большие мегаполисы, туристические зоны и курдские регионы. Словом, в Стамбуле, Анкаре, Измире, Анталье, Мерсине, Адане проголосовали за Кылычдароглу. Это экономические центры, они нацелены на либеральную экономику и получение больших выгод. Их мало волнует политическое будущее — их волнует сегодняшняя экономическая реальность.

Далее за Кылычдароглу голосовали курдские провинции. В реальности они не голосуют за Кылычдароглу, а они против Эрдогана. Если обратить внимание на их голоса в парламентских выборах, то можно увидеть, как то, что они голосовали за свою партию. Так что это регионы можно условно назвать «против Эрдогана», а не «за Кылычдароглу».

Однако сторонники Эрдогана говорят, что турецкий лидер отражает интересы именно той Турции, которая всегда стояла на страже государственности и национальных интересов, и именно они всегда вели Турцию к успехам.

За Эрдогана голосуют две группы — националисты и исламисты. Причем те, кто выступал и выступает за державную Турцию, которая начинает играть действительно важную роль в мировой геополитике. Да, Эрдоган проигрывает в Анталье, Измире, Мерсине, Стамбуле, Адане, в курдских провинциях, но побеждает в колыбели Османской Империи и анатолийских тюрков: Биледжик, Бурса, Маниса, Конья, Караман, Сивас, Амасья, Эрзурум, у себя на родине — Ризе, в Трабзоне.

Таким образом, мы получаем три условные Турции: либеральная, национал-исламистская и прокурдская Турция. А результаты выборов говорят, что Эрдоган отражает интересы именно той Турции, которая всегда стояла на страже государственности и национальных интересов, и именно они всегда вели в Турцию к успехам.

Второй тур

Для начала, президентские выборы в Турции продемонстрировала настоящий праздник демократии. При всей критике западных СМИ, чего у Турции не отнять, так это то, что демократичность выборы под сомнение не ставит даже оппозиция. Если оставить проправительственные СМИ, который лояльны Эрдогану, то их результаты не сильно отличались от показателей оппозиции. Даже оппозиция признала итоги, озвученные ЦИК и проправительственными изданиями.

Поэтому вопросов к турецкой демократии и прозрачности выборов нет. Их нет даже у оппозиции, которая, по сути, признала итоги первого тура, заявив, что «во втором туре они победят». Это, к слову, сильно обесценивает обвинения ряда западных СМИ в адрес лидера Турции в диктатуре и так далее. Если оппозиция признает легитимность выборов и свой проигрыш, то какие еще могут быть вопросы?

Однако западным СМИ удобнее заниматься пропагандой в своих целях, нежели видеть объективную реальность: Эрдоган популярен в своей стране и во многом благодаря тому, что он не идет в фарватере западной политики. Он заставляет Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон считаться с собой.

Не случайно и то, что президент Азербайджана первым из лидеров иностранных государств поздравил Эрдогана с большим количеством голосов в первом туре. Для немалой доли турецких избирателей отношения Турции и Азербайджана имеют важное значение, а потому первое поздравление из Азербайджана в адрес лидера Турции говорит о том, что отношения глав двух государств находятся на более высоком уровне, чем это многие предполагают. Также президента Турции поздравил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Тюркские страны рядом с Эрдоганом и это главное упущение Кылычдароглу. Который до выборов посещал Вашингтон, Берлин, Париж, Брюссель, Вену, но так и не посетил ни одну тюркскую страну. Напротив, подготовил программу, которая не соответствует планам Организации тюркских государств, за что и поплатился.

Н. Гаджиев