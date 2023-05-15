Синоптики предупреждают: майские холода в Баку еще не закончились

381 Просмотров

Снега нет и то хорошо. Именно с этих строк хочется начать сегодняшнюю грустную заметку о майской непогоде за окном. А ведь все так хорошо начиналось: после относительно теплого апреля мы все настроились на еще большее повышение температуры в мае, но ожидания наши не оправдались.

С самого начала месяца погода в Азербайджане нестабильна, а минувшие выходные огорчили окончательно: сильный холодный ветер перечеркнул планы не только любителей загородного отдыха и раннего пляжного сезона, но и тех, кто планировал, не мудрствуя лукаво, просто провести свои выходные — в городских парках и открытых кафе. Кроме того, май – лучшее туристическое время, когда в стране еще не жарко, но уже очень тепло, а если и становится прохладно, то только после захода солнца, да и то ненадолго. Но не в этом году.

Пользователи социальных сетей грустно шутят на тему рано упакованных в чемодан зимних свитеров и дополнительных счетов за газ, которые – согласно логике – в мае всегда значительно снижаются.

Безлюдно на детских аттракционах в парках, владельцы частных пляжных территорий, у которых к началу сезона было уже все готово еще в середине апреля, как правило, уже в первых числах мая ждут первых клиентов. Но в этом году май не дал им ничего, кроме нескольких любителей лова на прибрежных скалах.

Сотрудник «Минвала» обратился к временно исполняющему обязанности начальника Национальной гидрометеорологической службы Рафику Вердиеву с вопросом, почему происходит такая странная аномалия, и когда же нам всем ждать от Гидрометцентра хороших новостей.

Р.Вердиев в комментарии нашему изданию отметил, что непогода весной в стране – не новость, так как она практически всегда бывает нестабильной, наблюдается выпадение снега, заморозки, сильный ветер.

По его словам, все эти явления связаны с проникновением на территорию страны холодных фронтов с различных сторон света — как с севера, из Европы, так и с востока, со стороны Каспийского моря. Проникновения эти еще больше усугубляют сложившуюся погодную ситуацию на территории республики. Такие явления наблюдались всегда, и 2023 год — не исключение.

«Отмечу, что в апреле наблюдались и заморозки, и повышение температуры на 7-8 градусов выше нормы, и потому май тоже не радует жителей страны потеплением, нестабильная погода сохранится еще некоторое время. В любые годы температура воздуха либо падала, либо повышалась, и скачки атмосферного давления были значительными. Однако следует заметить, что в связи происходящими в последнее время изменениями климата амплитуда и скорость процессов происходящих в это время значительно увеличилась: сила ветра до 25-30 м/с, участились случаи волнений на море, сильные дожди, выход рек из берегов, сели стали происходить чаще. Поэтому я связываю происходящие процессы, как с изменением климата, так и с сезонной нестабильностью в весенние месяцы», — резюмировал Р. Вердиев.

Через пару минут после состоявшейся беседы Национальная служба гидрометеорологии еще раз подтвердила, что в Баку и на Абшеронском и завтра будет холодно, ветрено и дождливо, а в районах страны прогнозируются грозы, град, туман, в горных районах – снег, в горах ожидается мороз до -4 градусов.

КСТАТИ

Аналогичная ситуация с холодным майским циклоном происходит и в соседней Грузии, где такого пасмурного, ветреного и дождливого мая не было уже 50 лет. Но если тбилисские рынки по сбыту сельхозпродукции реагируют на погоду (чем ниже столбик термометра, тем выше цены на помидоры, огурцы, зелень и клубнику), в Баку цены в эти холодные дни относительно стабильные, так как непогода, наблюдающаяся в течение мая, не влияет на производительность в аграрной сфере по республике.

Во всяком случае, именно так говорит начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов. По его словам, в Фонд аграрного страхования поступают обращения от фермеров, застраховавших свои фермы, и за последние четыре дня в Фонд поступило 12 обращений от фермеров.

«Отсюда можно сделать вывод, что ущерб, нанесенный хозяйствам в течение мая непогодой, не столь значителен, чтобы это могло бы повлиять на производство сельскохозяйственной продукции по республике, на общую урожайность», – говорит Гусейнов.

Так или иначе, но до конца мая осталось ждать совсем недолго, лето не за горами. Но с учетом глобального потепления и прочих неблагоприятных факторов, благодаря которым температурные столбики в летние месяцы зашкаливают на отметке выше 42 градусов, мы еще неоднократно вспомним этот холодный ветреный май 2023…

Яна Мадатова