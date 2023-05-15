В Кремле прокомментировали выборы в Турции

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Россия с большим интересом наблюдает за приходящими в эти дни новостями из Турции, где накануне прошли президентские и парламентские выборы.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции. Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа. Но в любом случае мы рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться, углубляться и расширяться», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Анкары носит истинно взаимовыгодный характер и отвечает интересам народов двух стран.

По его словам, Турция сильная суверенная страна, которая в состоянии обеспечить проведение транспарентных выборов и не допустить незаконных действий.