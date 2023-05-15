ANAMA рассказало гражданам, от чего нужно держаться подальше

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) призвало граждан, посещающих освобожденные от оккупации территории, следовать указаниям предупредительных знаков.
«Люди должные быть внимательными, передвигаясь по любой территории, в безопасности которой не уверены полностью. Люди не должны приближаться к территории и держаться от нее подальше при виде перекрещенных палок и груды камней, колючей проволоки или веревки, рукописных заметок, ворот или забора, отметок на бетонных столбах, воткнутых в землю деревянных балок, треугольных или четырехугольных табличек с изображением черепа и скрещенных костей», — говорится в сообщении.