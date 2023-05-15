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ANAMA рассказало гражданам, от чего нужно держаться подальше

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Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) призвало граждан, посещающих освобожденные от оккупации территории, следовать указаниям предупредительных знаков.

«Люди должные быть внимательными, передвигаясь по любой территории, в безопасности которой не уверены полностью. Люди не должны приближаться к территории и держаться от нее подальше при виде перекрещенных палок и груды камней, колючей проволоки или веревки, рукописных заметок, ворот или забора, отметок на бетонных столбах, воткнутых в землю деревянных балок, треугольных или четырехугольных табличек с изображением черепа и скрещенных костей», — говорится в сообщении.

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