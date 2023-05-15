Во Франции хотят наказать темнокожих футболистов за отказ поддержать ЛГБТ-сообщество

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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала применить санкции в отношении футболистов, отказавшихся участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей 35-го тура чемпионата страны.

В прошедшие выходные в рамках акции, проходящей в двух высших дивизионах французского футбола, игроки команд должны были провести матчи в футболках с радужной символикой. В общей сложности пять футболистов, уроженцев Африки, отказались выходить на матчи Лиги 1 из-за этих мероприятий.

«Я глубоко сожалею, что у нас нет 100% игроков во Франции, которые находят себя в этом послании о недискриминации. Мы находимся в стране, которая всегда поощряла уважение к другим, к правам человека. Крайне важно, чтобы мы все могли найти себя в таком базовом послании о совместной жизни. Я думаю, что клубы должны вести диалог со своими игроками и применить санкции», — цитирует Удеа-Кастера Le Parisien.

Главный тренер «Ренна» Брюно Женезио заявил, что не считает необходимым для Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) организовывать день борьбы с гомофобией.

В акции отказались участвовать футболист «Нанта» Мостафа Мохамед и четыре футболиста «Тулузы».