Глава ЦИК Турции сообщил, что Эрдоган набрал 49,4%, Кылычдароглу — 44,96%

321 Просмотров

Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,4% голосов на президентских выборах, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Такие данные обнародовал в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

«По состоянию на 09:45 понедельника (10:45 по Баку) Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,4%, Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, Синан Оган — 5,2%. Обработка бюллетеней продолжается. 99,4% урн открыто. Внутри страны неоткрытыми остаются 27 урн. Из поступивших из-за рубежа не обработано 1 529 урн», — сказал он.