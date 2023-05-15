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Глава ЦИК Турции сообщил, что Эрдоган набрал 49,4%, Кылычдароглу — 44,96%

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Действующий глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 49,4% голосов на президентских выборах, а единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,96%. Такие данные обнародовал в прямом эфире турецкого телевидения глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер.

«По состоянию на 09:45 понедельника (10:45 по Баку) Реджеп Тайип Эрдоган получает 49,4%, Кемаль Кылычдароглу — 44,96%, Синан Оган — 5,2%. Обработка бюллетеней продолжается. 99,4% урн открыто. Внутри страны неоткрытыми остаются 27 урн. Из поступивших из-за рубежа не обработано 1 529 урн», — сказал он.

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