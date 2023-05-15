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ISW: Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления

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Все беспилотные и ракетные удары российских войск по Украине с апреля, вероятно, являются частью новой воздушной кампании, направленной на срыв контрнаступления ВСУ.

Как пишет Институт изучения войны, с 19 апреля 2023-го россияне нанесли не менее 10 ударов по Украине, особенно по тыловым зонам, используя «высокоточное» оружие.

В целях экономии ракет и истощения украинской ПВО, как никогда способной успешно отражать ракетные атаки, россияне продолжают в значительной степени полагаться на иранские БПЛА.

Аналитики отмечают, что новая воздушная кампания, прежде всего нацелена на Киев и предполагаемые места размещения военно-промышленных объектов, а также логистическим маршрутам.

Однако, считает Институт изучения войны, пока нанесенные удары РФ по Украине не сильно ограничивают возможности ВСУ в целом.

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