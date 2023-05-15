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Большинство граждан Турции в России проголосовали за Кылычдароглу

kilicdaroglu

Свыше половины (54,47%) избирателей Турции, которые голосовали на избирательных участках на территории РФ на президентских выборах республики, поддержали единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Об этом пишет Anadolu Agency со ссылкой на данные ЦИК республики.

Действующий президент Тайип Эрдоган получил от турецких избирателей на территории России 38,26% голосов, кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган набрал 4,24%. Снявший свою кандидатуру политик Мухаррем Индже получил 3,03% голосов. Как пояснила ЦИК Турции, голоса, отданные за него, все равно считаются действительными.

Данные получены по итогам обработки 93,75% избирательных урн с участков на территории России. Явка здесь составила 34,25%. В голосовании приняли участие 4 644 человека, из них 25 голосов были признаны недействительными.

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