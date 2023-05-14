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ЕС поставил Армении ультиматум: задержанные солдаты должны быть освобождены

sharl mishel04

Cолдаты, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, должны, как и раньше, передаваться противоположной стороне в ускоренном порядке. Об этом сказал журналистам президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

«Что касается гуманитарных вопросов, то было достигнуто понимание, что в ближайшие недели будут освобождены еще несколько задержанных. Я подчеркнул необходимость закрепить обоюдное понимание, что солдаты, которые просто заблудились и перешли на другую сторону, должны, как и раньше, передаваться противоположной стороне в ускоренном порядке. Мы также обсудили важность активизации работы по выяснению судьбы пропавших без вести лиц и по разминированию», — сказал он.

Отметим, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу, 2004 года рождения, и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, 2003 года рождения, ранее пропали без вести в условиях ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Позже в армянских СМИ появились видеокадры и фото пыток в Армении в отношении Ахундова Гусейна Ахлиман оглу.

8 мая так называемый «суд» в Армении приговорил азербайджанского военнослужащего Агшина Бабирова к 11 с половиной годам тюрьмы. «Следствие» в отношении второго захваченного нашего военного, Гусейна Ахундова, продолжается.

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