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Состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Азербайджана и заместителем помощника госсекретаря США

elnur mamedov

14 мая 2023 года состоялся телефонный разговор между заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым и заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон.

Как сообщает МИД, в ходе телефонного разговора стороны обсудили азербайджано-американские двусторонние отношения, текущую ситуацию в регионе, шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Заместитель министра Эльнур Мамедов отметил, что Азербайджан, как сторона, выдвинувшая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения, заинтересована в успешном завершении процесса.

Тем не менее, было подчеркнуто, что усилия Армении по препятствованию мирному процессу, в том числе ее последние военные провокации, приведшие к потерям в приграничном регионе, направлены на подрыв международных усилий по переговорам.

Эрика Олсон, в свою очередь, отметила важность установления мира и стабильности в регионе, для чего необходимо подписание мирного соглашения. Она подчеркнула, что американская сторона всегда готова оказать поддержку двухсторонним переговорам между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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