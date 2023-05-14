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Беларусь разместила тактические ракетные комплексы и РСЗО на западной границе

TASS 32829639 d 850

В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что на западной границе страны выставлены тактические ракетные комплексы и РСЗО, сообщает телеканал ВоенТВ.

«У западных границ находятся тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня. Армия четко демонстрирует: на любую попытку агрессии в отношении Беларуси мгновенно ответят наш «Полонез» и «Точка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный дивизион и другие подразделения белорусской армии будут выполнять задачи в рамках проверки боевой готовности.

«В ходе мероприятий выполнены и отработаны следующие вопросы: это выброс и занятие стартовых позиций, организация их охраны и обороны, а также заступление дивизиона на боевое дежурство по назначенным объектам», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

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