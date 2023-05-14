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В Польше назвали дату поставок первых РСЗО HIMARS из США

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Первые реактивные системы залпового огня HIMARS, приобретенные Польшей у США, поступят на вооружение армии республики уже в понедельник, 15 мая.

Об этом сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак на съезде партии «Право и справедливость».

«Завтра первые пусковые установки HIMARS будут в Польше», — приводит его слова Польское телевидение. По словам Блащака, Польша также ведет переговоры «о совместном производстве HIMARS». Министр также отметил, что в следующем году Вооруженные силы Польши получат американские истребители F-35.

Поставки современной американской военной техники, по планам польских властей, должны усилить восточный фланг НАТО и обеспечить надежную защиту так называемых Брестских ворот. Так в Польше называют равнинный участок местности на востоке республики протяженностью около 180 км, разделяющий Варшаву и белорусский Брест. Польские военные считают его уязвимым местом для обороны при гипотетическом военном конфликте в силу отсутствия естественных преград.

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