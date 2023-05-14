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Завтра ожидается дождь

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Обнародован прогноз погоды на 15 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, северо-западный ветер ослабнет во второй половине дня.

Температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 766 мм рт столба до 761 мм рт столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы, град, в горных районах возможен снег. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 14-17° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.

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