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КазТрансОйл увеличило экспорт нефти в направлении порта Баку на 75%

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В апреле казахстанское АО «КазТрансОйл» увеличило экспорт нефти по направлению порта Баку на 75 процентов, сообщает Trend.

Объем транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау вырос на 60,5 тонны в апреле в сравнении с мартом 2023 года, или на 24 процента, что составило 312,6 тысячи тонн. Сюда также входят 115 тысяч тонн с месторождения Тенгиз, 19,2 тысячи тонн с месторождения Дунга и 178,3 тысячи тонн c месторождений полуострова Бузачи.

Согласно данным компании, увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тысяч тонн до 152,4 тысячи тонн, или на 75 процентов, по сравнению с мартом 2023 года.

Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружены 160,2 тысячи тонн нефти.

В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору.

Между национальной компанией «КазМунайГаз» и государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было заключено соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан».

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