Россия может выйти из Арктического совета

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Россия может выйти из Арктического совета, если Запад будет продолжать деструктивное поведение и нарушать ее права как страны-члена организации. Об этом в беседе с ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

«Неприглашение представителей России на мероприятия Арктического совета будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — отметил Корчунов.

Ранее Россия передала Норвегии председательские полномочия в Арктическом совете, где председательствовала с 2021 по 2023 годы. Теперь будущее организации, как подчеркнул Корчунов, зависит от норвежского председательства и поддержки коллективных подходов, на которых основывалась работа.

Дипломат добавил, что Москва будет выстраивать свою линию в Арктическом совете, исходя из дальнейшего развития ситуации и необходимости соблюдения интересов Москвы.

Запад, как обратил внимание Корчунов, спровоцировал ослабление роли и снижение эффективности Арктического совета, однако Россия уже ведет активный диалог в различных форматах с другими странами и организациями.

«Будем исходить из многовекторности нашей внешней политики и развивать сотрудничество в Арктике с конструктивно настроенными партнерами как в двустороннем, так и многостороннем форматах», — заключил посол.