«Тактическое отступление» — теперь в Бахмуте

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Хорошо знакомый азербайджанской аудитории по 44-дневной войне термин «тактическое отступление» в исполнении приснопамятного Арцруна Ованнисняна теперь зазвучал в официальной военной риторике Минобороны России. Именно так официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков оценил ситуацию в Бахмуте, где российским войскам пришлось отойти километра на два — за Берховское водохранилище. Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», выразился на этот счет куда откровеннее: «…Произошло не тактическое отступление. Товарищ Конашенков, мягко говоря, слукавил. Произошло просто бегство Министерства обороны (РФ) с флангов… Противник подойдет к Бахмуту и будет находится от Бахмута на расстоянии 500 метров, заняв все тактические высоты».

Отступать и проигрывать всегда неприятно. А горячие новости из Бахмута имеют и свое особое прочтение. И эксперты, и широкая аудитория той части света, где следят за событиями на украинском фронте, активно строят версии: это уже обещанное украинское контрнаступление или еще нет?

Мнения экспертов расходятся. Да, то, что происходит под Бахмутом, больше похоже на решение сугубо локальной задачи, а не на переход в наступление по всему фронту. Не было ни впечатляющей артподготовки, ни ударов в глубину обороны противника. Да, российские «военкоры», включая Евгения Поддубного и печально известного фейкомета Семена Пегова, еще накануне с явным перепугом возвестили о начале контрнаступления, но эта новость в первые часы не получила подтверждения.

Но переход в наступление есть переход в наступление, И как бы ни пытались эксперты говорить о том, что это, дескать, «локальные» задачи, в ситуации, когда воюет регулярная армия, а не самооборона и не «добровольческие батальоны», локальные задачи не могут решаться без привязки к общей ситуации. Тем более что свои локальные задачи Украина решает весьма успешно: если еще недавно российские силы в Бахмуте пытались окружить украинскую армию, то теперь роли меняются, и Россия уводит свои войска, чтобы избежать окружения.

А при оценке общей ситуации надо учитывать еще и многое другое. Это и полученное Украиной от западных союзников современное наступательное оружие, и подготовка в странах НАТО украинских военнослужащих, и, наконец, короткая, но показательная история украинской войны. Где уже вместо «Дебальцево» и «Иловайска» — не только Буча и Мариуполь. Напомним еще раз: ВСУ сначала похоронили планы Москвы «брать Киев за три дня» и проводить парад на Крещатике.

Затем отправились в корзину планы «пробивать коридор» по территории Украины в Приднестровье. Потом был освобожден Херсон. Далее в течение семи месяцев Россия оказалась не в состоянии «проломить» украинскую оборону в Бахмуте, который перед украинской войной и на карте нашли бы не все. Наконец, нет и ясности, как именно будет выглядеть контрнаступление ВСУ, будет ли это стремительный «блицкриг» вроде того, который планировала сама Россия в первые дни вторжения в Украину, или же Киев изберет тактику «асфальтового катка» — именно ее, напомни, использовал во время своей 44-дневной войны Азербайджан. Более того, если российские военачальники и эксперты сами действуют по классическим — и уже устаревшим — схемам с танковыми клиньями и т.д А тактика ВСУ уже другая. И необязательно, чтобы начало контрнаступления было бы похоже на старт провалившегося российского «блицкрига» в феврале 2022 года.

Но в чем нет сомнений, так это в том, что это контрнаступление не ограничится Бахмутом и территориями, которые были захвачены Россией в ходе нынешней войны — вероятнее всего, оно затронет и Донбасс, и Крым. К тому же в Киеве не могут не понимать потенциальных рисков затяжной войны: чем дальше, тем больше будет разговоров о необходимости «частичного перемирия».

А шансы на такое контрнаступление у Украины есть. Не секрет, что ВСУ «перемололи» за год войны наиболее подготовленные и боеспособные российские части. А еще — наиболее современную российскую боевую технику. Парад на Красной площади, где шагали в основном курсанты военных училищ и был показан всего один танк — музейная «тридцатьчетверка», оказался здесь весьма символичным. Заполнять прорехи в боевых порядках приходится при помощи «частично мобилизованных», отправлять на фронт заведомо устаревшую даже по российским меркам технику. А Украина продолжает получать с Запада современные танки и ракеты. Да, они пока не «заговорили» во всю мощь, но это вопрос времени. И в результате на фоне всеобщего гадания, о сроках контрнаступления ВСУ российская армия находится в состоянии «обратного отсчета».

И вот на этом фоне уже другое прочтение приобретает очередная истерика Пригожина, который не просто «приглашает» Шойгу и Герасимова в Бахмут, но и обещает, что контрнаступление Украины станет катастрофой для России. Оптимизма у «кремлевского повара» хватило ненадолго.

Понятно, что новая видеоистерика Пригожина — верный признак усиливающегося раскола в военно-силовой верхушке России. Но не только. Пригожин, в отличие от Суровикина, Герасимова и т.д., не профессиональный военный, хоть и играл в войнушку в последние годы. У бывшего ресторатора совсем другой «модус операнди», и слишком многое указывает на то, что он просто начал голосить о том, что Герасимов и Суровикин предпочитают вслух не озвучивать. В том числе и с точки зрения внутриполитических рисков: «переварить» потерю Крыма российской аудитории будет куда труднее, чем Херсона.

И хотя говорить «гоп», не перепрыгнув ручей, народная мудрость не рекомендует, «войну нервов» Украина уже выиграла.

Нурани, обозреватель