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В Стамбуле на президентских выборах проголосуют более 11 миллионов человек

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В турецком городе Стамбул на президентских и парламентских выборах проголосуют 11 миллионов 350 тысяч 636 человек, сообщает TurkicWorld.

Количество урн для голосования в городе составляет 30 тысяч 803.

Отметим, что сегодня в Турции проходят президентские и парламентские выборы.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган.

Кроме того, в Великое национальное собрание Турции будут избраны 600 депутатов в 87 избирательных округах. В выборах участвуют 24 партии и 151 независимый кандидат.

В Турции установлено более 191 000 урн для голосования. В стране зарегистрировано 60 697 843 избирателя. Около 5 миллионов из них голосуют впервые.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и продлится до 17:00. Председатель Высшего избирательного совета (ЦИК) Ахмет Йенер заявил, что предварительные результаты будут объявлены в тот же день.

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