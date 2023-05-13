«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Политика

Песков: Москва дорожит тем уровнем отношений с Анкарой, который был достигнут за последние годы

peskov3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в президентские выборы в республике, которые пройдут 14 мая, передает ТАСС.

Говоря о заявлении председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается в выборы главы турецкого государства, представитель Кремля обратил внимание, что это заявление «наделало много шума в Турции».

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — сказал Песков, указав, что Россия крайне разочарована таким заявлением Кылычдароглу.

По его словам, Россия с уважением отнесется к любому выбору народа Турции на грядущих выборах в стране.

Песков напомнил, что Кылычдароглу говорил, что у него якобы имеются доказательства вмешательства РФ в эти выборы. Однако лидер турецкой оппозиции до сих пор не представил эти доказательства, потому что их не существует, подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Москва «дорожит тем уровнем отношений» с Анкарой, который был достигнут за последние годы. Он отметил достижения двух стран «в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи, и в других областях». По мнению Пескова, «это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов» РФ и Турции.

Теги:
Из этой рубрики
peskov3
Политика

Песков: Москва дорожит тем уровнем отношений с Анкарой, который был достигнут за последние годы

2023/05/13, 23:24
168399890210657132 1200x630
Политика

Ильхам Алиев встретился в Бельгии с Марошем Шефковичем

2023/05/13, 21:32
tursia vibori
Политика

Турецкая оппозиция не приемлет вмешательства в выборы ни с чьей стороны, в том числе США

2023/05/13, 19:00
su
Политика

В результате крушения вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области погибли 9 человек

2023/05/13, 18:52
Kilicdaroglu
Политика

Турецкая оппозиция уверена, что день выборов пройдет спокойно

2023/05/13, 18:48
raketi
Политика

Кремль обвинил Украину в обстреле гражданских объектов британскими ракетами Storm Shadow

2023/05/13, 18:12
igoris girkinas 84318887
Политика

Игорь Стрелков: «Большие потери нашей авиации сегодня в Брянской области в результате действий ДРГ»

2023/05/13, 18:04
ararat mirzoyan6
Политика

Мирзоян и Хоган обсудили боестолкновения на границе

2023/05/13, 16:53
zelenskiy
Политика

Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой

2023/05/13, 16:42