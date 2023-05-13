Песков: Москва дорожит тем уровнем отношений с Анкарой, который был достигнут за последние годы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация категорически не приемлет обвинения оппозиции Турции во вмешательстве в президентские выборы в республике, которые пройдут 14 мая, передает ТАСС.

Говоря о заявлении председателя оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаля Кылычдароглу о том, что Россия вмешивается в выборы главы турецкого государства, представитель Кремля обратил внимание, что это заявление «наделало много шума в Турции».

«Мы сразу заявили, что категорически не приемлем обвинения во вмешательстве в выборы в Турции. Об этом не может быть и речи», — сказал Песков, указав, что Россия крайне разочарована таким заявлением Кылычдароглу.

По его словам, Россия с уважением отнесется к любому выбору народа Турции на грядущих выборах в стране.

Песков напомнил, что Кылычдароглу говорил, что у него якобы имеются доказательства вмешательства РФ в эти выборы. Однако лидер турецкой оппозиции до сих пор не представил эти доказательства, потому что их не существует, подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что Москва «дорожит тем уровнем отношений» с Анкарой, который был достигнут за последние годы. Он отметил достижения двух стран «в области взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, торговля, энергетика, транспорт, гуманитарные связи, и в других областях». По мнению Пескова, «это то взаимодействие, которое действительно носит взаимовыгодный характер для народов» РФ и Турции.