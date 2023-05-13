В Баку найден 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус

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В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус.

Об этом сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.

Было отмечено, что согласно обращению гражданки, поступившему в колл-центр агентства (Alo141), около 15:30 в автобус №88 по ошибке сел ее 6-летний сын.

Сразу после получения заявки водителям автобусов, работающим на маршруте № 88 было отправлено сообщение через программное обеспечение «AVL».

Около 16:25 мальчик был найден и доставлен в сопровождении полицейских к станции метро “Ичери шехер”, где его передали родителям