В Баку найден 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус

В Баку найден и передан семье 6-летний ребенок, который сел не в тот автобус.
Об этом сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве.
Было отмечено, что согласно обращению гражданки, поступившему в колл-центр агентства (Alo141), около 15:30 в автобус №88 по ошибке сел ее 6-летний сын.
Сразу после получения заявки водителям автобусов, работающим на маршруте № 88 было отправлено сообщение через программное обеспечение «AVL».
Около 16:25 мальчик был найден и доставлен в сопровождении полицейских к станции метро “Ичери шехер”, где его передали родителям