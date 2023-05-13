Ильхам Алиев встретился в Бельгии с Марошем Шефковичем

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 мая прибыл с рабочей поездкой в ​Бельгию по приглашению председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля.

В Брюсселе глава государства встретился с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефковичем.

В ходе беседы с удовлетворением были упомянуты проведенные ранее встречи президента Азербайджана с Марошем Шефчовичем. Был отмечен вклад Мароша Шефчовича в успешную реализацию Южного газового коридора и подчеркнута его активная роль в качестве сопредседателя Консультативного совета Южного газового коридора.

Марош Шефчович передал главе государства поздравления в связи с успешной реализацией и эффективным функционированием проекта Южного газового коридора.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере, подчеркнуто значение визита президента Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен в нашу страну в июле прошлого года и подписанного в рамках этого визита Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере.

Говорилось об успешной реализации процесса увеличения экспорта азербайджанского газа на пространство Европейского Союза и значении подписанного в связи с этим в апреле нынешнего года в Софии Меморандума о взаимопонимании. Была отмечена важность того, что азербайджанский газ охватывает более широкую географию на европейском пространстве.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в области производства возобновляемой энергии, отмечено, что данная сфера имеет большие перспективы.

На встрече было подчеркнуто успешное продолжение стратегического партнерства между Азербайджаном и Европейским Союзом.